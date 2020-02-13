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Религия и мировоззрение
2020-02-13T11:56+0300
https://ria.ru/20200213/1564643021.html
В Москве расскажут, как изменить жизнь с помощью волонтерства
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564642678_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_7ec74293ecdc3e84b0f080b7b8e01207.jpg
РИА Новости

В Москве расскажут, как изменить жизнь с помощью волонтерства

11:51 13.02.2020 (обновлено: 11:56 13.02.2020)
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© сайт Фонда Андрея Первозванногофото участников проекта "Школа общественного действия" Фонда Андрея Первозванного
фото участников проекта Школа общественного действия Фонда Андрея Первозванного
© сайт Фонда Андрея Первозванного
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Добровольцы поделятся опытом создания проектов на втором фестивале волонтерских идей и историй "Есть контакт", который состоится в 13 февраля в рамках проекта "Школа общественного действия" Фонда Андрея Первозванного.
"Мы приглашаем всех желающих. Социальные волонтеры расскажут свои истории, о своей работе. Например, Никита Астаулов начинает ездить по тюрьмам со спектаклем, Анна Кортукова организует добровольцев в детской психиатрической больнице, Дмитрий Билык помогает бездомным. А Наталья Тарасова – сама инвалид колясочник – создала проект "Вкус жизни" для молодых людей с разными формами инвалидности для оказания психологической и информационной поддержки, возможно, помощи в трудоустройстве. "Есть контакт" - это возможность поделиться своими открытиями, опытом", - сказал РИА Новости руководитель проекта "Школа общественного действия" Павел Федосов.
В рамках проекта "Школа общественного действия" также проходят еженедельные добровольческие практики для всех желающих, где люди могут поработать "в поле" под присмотром опытных специалистов. На следующей неделе такая практика стартует в Первой градской больнице, отмечают организаторы.
"Еще мы обучаем волонтеров создавать свои проекты, рассказываем, какие уже существуют, как к ним присоединиться. Например, мы проводим встречи с такими благотворительными организациями и объединениями как "Вера", "Старость в радость", "Подари жизнь", Социальный центр святителя Тихона, "Ночлежка", "Лиза Алерт", "Терапевчие", центр "Близкие люди"", - добавил Федосов.
Фестиваль начнется в столичном коворкинг-центре Агентства стратегических инициатив "Точка кипения" в 19.00.
Около 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства
4 декабря 2019, 15:08Школа волонтера
Около 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
Апостол Андрей Первозванный – один из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, был первым, кого он призвал с собой. Он был рыбаком, считается покровителем моряков. После Воскресения Христова проповедовал в Малой Азии, на Балканах. Был распят около 70-го года в Греции на косом кресте. Особо почитается в России. По легендам, возникшим позже, бывал и в Киеве, и на Русском Севере – Новгороде и Валааме. Косой крест, на котором был распят апостол, изображен на флаге Шотландии и военно-морском – Андреевском – флаге России.
Инна Чурикова
13 декабря 2019, 20:41Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваВалаамрелигияОбщество
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