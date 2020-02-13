В Москве расскажут, как изменить жизнь с помощью волонтерства

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Добровольцы поделятся опытом создания проектов на втором фестивале волонтерских идей и историй "Есть контакт", который состоится в 13 февраля в рамках проекта "Школа общественного действия" Фонда Андрея Первозванного.

"Мы приглашаем всех желающих. Социальные волонтеры расскажут свои истории, о своей работе. Например, Никита Астаулов начинает ездить по тюрьмам со спектаклем, Анна Кортукова организует добровольцев в детской психиатрической больнице, Дмитрий Билык помогает бездомным. А Наталья Тарасова – сама инвалид колясочник – создала проект "Вкус жизни" для молодых людей с разными формами инвалидности для оказания психологической и информационной поддержки, возможно, помощи в трудоустройстве. "Есть контакт" - это возможность поделиться своими открытиями, опытом", - сказал РИА Новости руководитель проекта "Школа общественного действия" Павел Федосов.

В рамках проекта "Школа общественного действия" также проходят еженедельные добровольческие практики для всех желающих, где люди могут поработать "в поле" под присмотром опытных специалистов. На следующей неделе такая практика стартует в Первой градской больнице, отмечают организаторы.

"Еще мы обучаем волонтеров создавать свои проекты, рассказываем, какие уже существуют, как к ним присоединиться. Например, мы проводим встречи с такими благотворительными организациями и объединениями как "Вера", "Старость в радость", "Подари жизнь", Социальный центр святителя Тихона, "Ночлежка", "Лиза Алерт", "Терапевчие", центр "Близкие люди"", - добавил Федосов.

Фестиваль начнется в столичном коворкинг-центре Агентства стратегических инициатив "Точка кипения" в 19.00.

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.