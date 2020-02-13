Лукашенко назвал Белоруссию восточной Швейцарией

МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику восточной Швейцарией , глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис заявил, что это честь – быть для Минска примером.

Глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кассис 12-13 февраля посещает с визитом Белоруссию, в четверг прошла его встреча с белорусским президентом.

"Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения, потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами", - сказал Лукашенко на встрече.

Вместе с тем, по его словам, есть небольшие отличия, в частности, в ландшафте. Президент заметил, что, к сожалению, в Белоруссии нет гор и, соответственно, привлекательных для туристов горнолыжных курортов.

В свою очередь Кассис отметил, что не обижается, когда Белоруссию сравнивают со Швейцарией, называя ее восточноевропейской Швейцарией. "Я не обижаюсь, когда Вы и ваш министр иностранных дел … сравниваете Белоруссию со Швейцарией Восточной Европы. Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Белоруссии", - сказал он.

Кассис считает, что у стран, действительно, много общего. "И количество населения схожее, и мы окружены соседями, в том числе крупными (странами – ред.), и большое культурное разнообразие в Белоруссии и Швейцарии. Все это дает нам возможность выполнять особую функцию по строительству мостов (для сотрудничества между разными странами – ред.)", - добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии отметил, что перед двумя странами стоят схожие вызовы. "Мы находимся в похожей геополитической ситуации", - сказал он, пояснив, что обоим государствам нужно "утверждаться, защищать свое место в окружении" сильных стран-соседей.