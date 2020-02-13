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Лукашенко назвал Белоруссию восточной Швейцарией
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РИА Новости

Лукашенко назвал Белоруссию восточной Швейцарией

11:49 13.02.2020 (обновлено: 12:42 13.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику восточной Швейцарией, глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис заявил, что это честь – быть для Минска примером.
Глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кассис 12-13 февраля посещает с визитом Белоруссию, в четверг прошла его встреча с белорусским президентом.
"Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения, потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами", - сказал Лукашенко на встрече.
Вместе с тем, по его словам, есть небольшие отличия, в частности, в ландшафте. Президент заметил, что, к сожалению, в Белоруссии нет гор и, соответственно, привлекательных для туристов горнолыжных курортов.
В свою очередь Кассис отметил, что не обижается, когда Белоруссию сравнивают со Швейцарией, называя ее восточноевропейской Швейцарией. "Я не обижаюсь, когда Вы и ваш министр иностранных дел … сравниваете Белоруссию со Швейцарией Восточной Европы. Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Белоруссии", - сказал он.
Кассис считает, что у стран, действительно, много общего. "И количество населения схожее, и мы окружены соседями, в том числе крупными (странами – ред.), и большое культурное разнообразие в Белоруссии и Швейцарии. Все это дает нам возможность выполнять особую функцию по строительству мостов (для сотрудничества между разными странами – ред.)", - добавил он.
Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии отметил, что перед двумя странами стоят схожие вызовы. "Мы находимся в похожей геополитической ситуации", - сказал он, пояснив, что обоим государствам нужно "утверждаться, защищать свое место в окружении" сильных стран-соседей.
"И очень важный путь для этого - развитие дипломатии, поиск своего места на мировой арене", - добавил Кассис. В этой связи он напомнил о роли Белоруссии в урегулировании украинского кризиса.
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36422216
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияШвейцарияВ мире
Популярные комментарии
Переживаю я за душевное состояние Батьки, что то стало его заносить.
13 февраля, 11:58
Zakharov Denis
1040001
Ну, судя по количеству санкционного сыра, который он продал России, то вполне можно её и так назвать.
13 февраля, 12:00
nKnakis Kamakis
490002
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