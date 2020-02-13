В Крыму выпустили марку, посвященную годовщине Ялтинской конференции

ЯЛТА, 13 фев – РИА Новости. Марку, посвященную 75-летию Ялтинской конференции, выпустили в Крыму, сообщила руководитель предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.
Торжественная церемония гашения марки прошла в четверг в рамках международной научной конференции "Ялта-1945: уроки истории" в Ливадийском дворце-музее.
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"Мы стали свидетелями исторического события - торжественной церемонии гашения марки в рамках серии "История российской дипломатии", посвященной 75-летию Ялтинской конференции. На почтовой марке изображен памятник Зураба Церетели "Большая тройка", который установлен в Ливадии в 2015 году", - сказала Принь во время торжественной церемонии.
Марка выпущена тиражом 90 тысяч экземпляров.
Марка "История российской дипломатии. 75 лет Ялтинской конференции"
"Почтовая продукция, погашенная в этот день, приобретает особое значение филателистическое и пополнит коллекцию и филателистов, и филокартистов по всему миру", - подчеркнула Принь.
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции - Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.