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В Крыму выпустили марку, посвященную годовщине Ялтинской конференции
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РИА Новости

В Крыму выпустили марку, посвященную годовщине Ялтинской конференции

11:48 13.02.2020
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© Фото : Почта КрымаЦеремония гашения марки в рамках серии "История российской дипломатии", посвящённая 75-летию Ялтинской конференции
Церемония гашения марки в рамках серии История российской дипломатии, посвящённая 75-летию Ялтинской конференции
© Фото : Почта Крыма
ЯЛТА, 13 фев – РИА Новости. Марку, посвященную 75-летию Ялтинской конференции, выпустили в Крыму, сообщила руководитель предприятия "Почта Крыма" Елена Принь.
Торжественная церемония гашения марки прошла в четверг в рамках международной научной конференции "Ялта-1945: уроки истории" в Ливадийском дворце-музее.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции
10 февраля, 12:35
Лавров рассказал о важности Ялтинской конференции
"Мы стали свидетелями исторического события - торжественной церемонии гашения марки в рамках серии "История российской дипломатии", посвященной 75-летию Ялтинской конференции. На почтовой марке изображен памятник Зураба Церетели "Большая тройка", который установлен в Ливадии в 2015 году", - сказала Принь во время торжественной церемонии.
Марка выпущена тиражом 90 тысяч экземпляров.
© Фото : АО "Марка"Марка "История российской дипломатии. 75 лет Ялтинской конференции"
Марка История российской дипломатии. 75 лет Ялтинской конференции
© Фото : АО "Марка"
Марка "История российской дипломатии. 75 лет Ялтинской конференции"
"Почтовая продукция, погашенная в этот день, приобретает особое значение филателистическое и пополнит коллекцию и филателистов, и филокартистов по всему миру", - подчеркнула Принь.
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции - Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.
Встреча «аргонавтов»: 75 лет Ялтинской конференции
4 февраля, 16:09
Встреча "аргонавтов": 75 лет Ялтинской конференцииЭту встречу до сих пор называют одним из важнейших событий в мировой истории. 4 февраля 1945 года в Ялте началась конференция глав государств — союзников по Антигитлеровской коалиции.
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Ялтинская конференция (1945)Елена ПриньЯлтаКрымОбщество
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