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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T11:47+0300
https://ria.ru/20200213/1564642709.html
США исключили полномасштабный военный конфликт в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619755_0:33:2745:1577_1036x0_80_0_0_6a1e319785bbd1b86c00e9eb972a2aa8.jpg
РИА Новости

США исключили полномасштабный военный конфликт в Сирии

11:47 13.02.2020
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© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США, РФ, Турция и Израиль ведут себя в Сирии осмотрительно, поэтому широкомасштабный военный конфликт с их участием исключен, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

"В настоящий момент мы исключаем возможность развертывания широкомасштабных военных действий с участием таких крупных игроков, как США, Израиль, Турция и Россия в регионе, так как эти страны ведут себя очень осмотрительно", - подчеркнул Джеффри в интервью телеканалу NTV в ходе своего визита в Турцию.

По его словам, эти страны стараются преодолевать свои разногласия по Сирии дипломатическим путем.
Делегация во главе с Джеффри прибыла в Турцию 11 февраля.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее неоднократно обвинял США в поставках вооружения силам сирийских курдов, что, как считают в Турции, угрожает ее национальной безопасности.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР нейтрализовали 101 сирийского военного.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористические организации, запрещенные в России
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Война в СирииДжеймс ДжеффриСирияСШАВ мире
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