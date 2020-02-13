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В Саратове осудили мужчину за жестокое убийство своих бабушки и деда
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РИА Новости

В Саратове осудили мужчину за жестокое убийство своих бабушки и деда

11:46 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Саратовский областной суд в четверг приговорил к пожизненному сроку местного жителя по обвинению в жестоком убийстве своих бабушки и дедушки, которые пытались защитить от избиения сноху, сообщила пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, присяжные 23 января вынесли обвинительный вердикт, признав доказанным, что Роман Комаров 24 ноября 2018 года в своей квартире в Саратове стал избивать жену, в том числе ножкой от табурета, но за нее вступились его дедушка и бабушка. Тогда обвиняемый стал избивать мужчину и сдавливал ему шею металлическим "бадиком" (тростью), а затем этим же "бадиком" избил сидевшую на кровати бабушку, стащил ее на пол и задушил. Мужчина позже скончался в больнице.
"Присяжные не сочли подсудимого заслуживающим снисхождения. На основании вердикта коллегии присяжных, по совокупности преступлений суд приговорил Комарова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Судом удовлетворен гражданский иск о возмещении подсудимым материального ущерба в полном объеме", - говорится в сообщении.
Как заявляет областное управление СК РФ, 47-летний ранее судимый фигурант дела не признал вину в убийстве своих 91-летней бабушки и 90-летнего деда, с которыми они с супругой жили в одной квартире в доме на улице Осипова. Уточняется, что, по версии следствия, обвиняемый стал избивать 45-летнюю жену, когда между ними произошел конфликт во время застолья.
Суд признал Комарова виновным по статьям УК РФ "убийство двух человек в связи с выполнением ими общественного долга, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовский областной судСаратовРоссияПроисшествия
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