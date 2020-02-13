В Саратове осудили мужчину за жестокое убийство своих бабушки и деда

САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Саратовский областной суд в четверг приговорил к пожизненному сроку местного жителя по обвинению в жестоком убийстве своих бабушки и дедушки, которые пытались защитить от избиения сноху, сообщила пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, присяжные 23 января вынесли обвинительный вердикт, признав доказанным, что Роман Комаров 24 ноября 2018 года в своей квартире в Саратове стал избивать жену, в том числе ножкой от табурета, но за нее вступились его дедушка и бабушка. Тогда обвиняемый стал избивать мужчину и сдавливал ему шею металлическим "бадиком" (тростью), а затем этим же "бадиком" избил сидевшую на кровати бабушку, стащил ее на пол и задушил. Мужчина позже скончался в больнице.

"Присяжные не сочли подсудимого заслуживающим снисхождения. На основании вердикта коллегии присяжных, по совокупности преступлений суд приговорил Комарова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Судом удовлетворен гражданский иск о возмещении подсудимым материального ущерба в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как заявляет областное управление СК РФ, 47-летний ранее судимый фигурант дела не признал вину в убийстве своих 91-летней бабушки и 90-летнего деда, с которыми они с супругой жили в одной квартире в доме на улице Осипова. Уточняется, что, по версии следствия, обвиняемый стал избивать 45-летнюю жену, когда между ними произошел конфликт во время застолья.