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Суд заочно арестовал экс-совладельца "Открытия" Бориса Минца
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РИА Новости

Суд заочно арестовал экс-совладельца "Открытия" Бориса Минца

11:41 13.02.2020 (обновлено: 13:57 13.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредприниматель, общественный деятель и основатель Музея русского импрессионизма Борис Минц
Предприниматель, общественный деятель и основатель Музея русского импрессионизма Борис Минц
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Предприниматель, общественный деятель и основатель Музея русского импрессионизма Борис Минц. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце января Басманный суд заочно арестовал сыновей бизнесмена Дмитрия и Александра. Решение вопроса о заочном аресте Минца-старшего откладывалось несколько раз. Сначала защита просила дать ей больше времени на подготовку позиции, а позже слушание было перенесено из-за поступивших в суд анонимных угроз о "минировании". В последний раз рассмотрение ходатайства следствия отложили из-за зарубежной командировки адвоката Минца.
"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Ирина Вырышева.
Защита заявила ходатайство об уведомлении Минца о дате заседания, отметив, что лондонским судом бизнесмену было не рекомендовано покидать Великобританию из-за процесса, который там идет, а также отметила, что Минц проживает за границей с 2015 года. Сторона обвинения не возражала против приобщения материалов, но была против очередного переноса заседания. Вырышева согласилась направить уведомление в Лондон о судебном заседании.
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Как ранее заявлял адвокат бизнесмена Алексей Куприянов, Минцы не признают вину и считают, что через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. Все трое объявлены в межгосударственный розыск. По словам защитника, бизнесмен и его сыновья "не похитили у банка ни рубля".
Минцам вменяется растрата в особо крупном размере. В марте 2019 года по аналогичному обвинению был заочно арестован экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич. Следствие утверждает, что мужчина скрывается в Израиле, защита подчеркивает, что он "находится на лечении за пределами страны".
О масштабном расследовании этого дела в начале февраля 2019 года в интервью "Коммерсанту" рассказал тогда еще зампред СК РФ Игорь Краснов, недавно ставший генеральным прокурором. Следствие заявляет, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний-заемщиков "Открытия" выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реальная их стоимость вдвое ниже.
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Следователь в суде отметил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы вместе с Данкевичем и другими неустановленными лицами действительно провели заведомо невыгодную для банка сделку по приобретению облигаций, "ущерб банку был причинен на сумму не менее 34 миллиардов рублей". Прокурор же назвал Минца-старшего членом преступной группы, исполнявшим наиболее активную роль в преступлении.
Вскоре после этих событий Центробанк взял "Открытие" под контроль и начал финансовое оздоровление банка. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила тогда, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.
Из материалов дела следует, что с 2016 года Минц проживал на Мальте, в 2018 году он вместе с семьей обосновался в Лондоне. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании десятков миллиардов рублей. Минц в 2017 году входил в составленный Forbes рейтинг богатейших россиян с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.
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Борис МинцМосква
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