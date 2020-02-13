В Крыму оценили перспективы встречи глав стран СБ ООН на полуострове

ЯЛТА, 13 фев – РИА Новости. Встреча лидеров стран пяти постоянных членов Встреча лидеров стран пяти постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) в Крыму маловероятна, но была бы символична, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".

При этом зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила провести в Ялте, как и 75 лет назад, конференцию с участием лидеров ведущих стран, чтобы обсудить вопросы укрепления мира.

"Уверен, что и в прекращении современной холодной войны, которую усиленно навязывают России, Крым сыграет важную и заметную роль. Маловероятно, чтобы предложенная нашим президентом встреча "большой пятёрки" состоялась на нашей земле. Хотя, согласитесь, это было бы символично и сделало бы её успех неизбежным",- сказал Константинов на международной научной конференции, посвященной 75-летию Крымской конференции 1945 года: "Ялта-1945: Уроки истории".

По его словам, не все еще готовы признать политическую реальность и смириться с историческим выбором крымчан.

"Над этим нам еще предстоит немало поработать", - подчеркнул Константинов.