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Оргкомитет "Мисс Томск" охарактеризовал оскорбившую таксиста женщину
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РИА Новости

Оргкомитет "Мисс Томск" охарактеризовал оскорбившую таксиста женщину

11:36 13.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Такси. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Фигурирующая в СМИ как "героиня" инцидента с оскорблением и избиением таксиста в Москве участница конкурса "Мисс Томск-2013" является вежливой и этически выдержанной девушкой, заявила РИА Новости в четверг директор выступавшего организатором конкурса продюсерского центра ARS-Альянс Вера Алмаева.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина с заднего сиденья машины в течение трех минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая что ее там "ждут люди". По данным СМИ, на видео запечатлена фитнес-тренер и "Мисс Томск-2013" Яна Данькова.
"Отзывы самые положительные. Этически выдержанная, образованная, вежливая, из приличной семьи. Ни одного плохого слова сказать не могу. К сожалению, мы не общаемся. Времени прошло много, она практически сразу (после конкурса – ред.) уехала в Москву", - рассказала собеседница агентства.
Такси
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Алмаева также рассказала, что Данькова - не победительница "Мисс Томск-2013". На том конкурсе она заняла третье место и стала второй вице-мисс. Более того, продюсер считает, что девушка из скандального видео – не Яна Данькова.
"Я видела видео, но это не Яна. Я видела, что девушка куда-то опаздывала, истерила. Нет, это не Яна. Я бы Яну узнала", - сказала она.
Такси
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