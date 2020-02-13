Оргкомитет "Мисс Томск" охарактеризовал оскорбившую таксиста женщину

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Фигурирующая в СМИ как "героиня" инцидента с оскорблением и избиением таксиста в Фигурирующая в СМИ как "героиня" инцидента с оскорблением и избиением таксиста в Москве участница конкурса "Мисс Томск-2013" является вежливой и этически выдержанной девушкой, заявила РИА Новости в четверг директор выступавшего организатором конкурса продюсерского центра ARS-Альянс Вера Алмаева.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина с заднего сиденья машины в течение трех минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая что ее там "ждут люди". По данным СМИ, на видео запечатлена фитнес-тренер и "Мисс Томск-2013" Яна Данькова.

"Отзывы самые положительные. Этически выдержанная, образованная, вежливая, из приличной семьи. Ни одного плохого слова сказать не могу. К сожалению, мы не общаемся. Времени прошло много, она практически сразу (после конкурса – ред.) уехала в Москву", - рассказала собеседница агентства.

Алмаева также рассказала, что Данькова - не победительница "Мисс Томск-2013". На том конкурсе она заняла третье место и стала второй вице-мисс. Более того, продюсер считает, что девушка из скандального видео – не Яна Данькова.