Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где выступит на отдельной сессии и проведет ряд встреч с главами государств, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
"Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств", - сообщается на сайте Зеленского.
Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии 14-16 февраля. Как ожидают организаторы, в конференции примут участие более 800 делегатов, в том числе порядка 150 высокопоставленных.
Ранее о том, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.