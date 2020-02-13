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Мишустин оценил ситуацию с лекарствами для тяжелобольных детей
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РИА Новости

Мишустин оценил ситуацию с лекарствами для тяжелобольных детей

11:33 13.02.2020 (обновлено: 11:57 13.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделяет средства на закупку лекарства для тяжелобольных детей, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить за ситуацией.
"К сожалению, мы еще пока не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто и их жизнь. Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. И здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором. Поэтому правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны детям по жизненным показаниям", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что документ, который он подписал, касается тяжелобольных детей с заболеваниями центральной нервной системы.
Мишустин, обращаясь к Голиковой, отметил, что проблема нехватки лекарств требует системного решения, и попросил следить за потребностью в таких препаратах и в случае необходимости "реагировать максимально оперативно".
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Путин: родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваПравительство РФОбщество
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