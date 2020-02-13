Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с копиями фильма "Джентльмены"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предпринимает меры защиты авторских прав иностранного фильма "Джентльмены", сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателя "Вольга" принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав иностранного фильма "Джентльмены", - говорится в пресс-релизе.

После уведомления Роскомнадзора, как отметили в пресс-службе, владельцы 226 интернет-ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 30 страниц. Операторами связи ограничивается доступ к 39 сайтам, которые не прекратили доступ к пиратскому контенту в установленные законом сроки.