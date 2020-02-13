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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с копиями фильма "Джентльмены"
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РИА Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с копиями фильма "Джентльмены"

11:29 13.02.2020
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© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предпринимает меры защиты авторских прав иностранного фильма "Джентльмены", сообщили в пресс-службе ведомства.
"На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателя "Вольга" принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав иностранного фильма "Джентльмены", - говорится в пресс-релизе.
После уведомления Роскомнадзора, как отметили в пресс-службе, владельцы 226 интернет-ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 30 страниц. Операторами связи ограничивается доступ к 39 сайтам, которые не прекратили доступ к пиратскому контенту в установленные законом сроки.
"Нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю во внесудебном порядке требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу", - напомнили в пресс-службе.
Кадр из фильма Джентльмены
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