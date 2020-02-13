Комитет Совфеда не поддержал проект об антикартельных полномочиях ФАС

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству отказался поддержать концепцию законопроекта о расширении полномочий ФАС России в сфере выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, закрепляет за ФАС, в частности, право на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи в рамках расследований, связанных с установлением антиконкурентных соглашений, а также дает должностным лицам антимонопольных органов право при совершении внеплановой выездной проверки осуществлять изъятие документов и предметов.

"Фактически, антимонопольные органы берут на себя ряд функций, схожих с оперативно-розыскной деятельностью. Комитет полагает, что такое расширение полномочий антимонопольных органов не соотносится с существующим объемом проблем в сфере антиконкурентных соглашений", - заявил Клишас.

Он отметил, что в действующем законодательстве уже в достаточной мере урегулированы действия антимонопольных органов по выявлению и пресечению деятельности картелей.

"Комитету также известно, что у предпринимательского сообщества есть большое количество критических замечаний, которые в тексте законопроекта не нашли своего отражения. Стоит добавить, что тенденция к расширению полномочий контрольно-надзорных органов в разных сферах, в частности, по "принудительному" доступу к большому количеству информации хозяйствующих субъектов создает высокий риск вмешательства во внутренние дела хозяйствующих субъектов, что негативным образом отразится на экономике в целом", - заявил председатель комитета.

По словам сенатора, законопроект также содержит множество формулировок, не отвечающих принципу правовой определенности. В частности, в законопроекте не содержится запрет на выемку документов в ночное время; имеются положения, допускающие широкое толкование ряда норм, что, по оценке комитета, негативным образом может отразиться на деятельности хозяйствующих субъектов; недостаточно урегулированы требования к протоколу выемки, что создает риск злоупотреблений при проведении проверки.

"Кроме того, предоставление антимонопольным органам новых полномочий должно осуществляться с соблюдением баланса частных и публичных интересов", - сказал Клишас.