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https://ria.ru/20200213/1564641365.html
Комитет Совфеда не поддержал проект об антикартельных полномочиях ФАС
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РИА Новости

Комитет Совфеда не поддержал проект об антикартельных полномочиях ФАС

11:27 13.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству отказался поддержать концепцию законопроекта о расширении полномочий ФАС России в сфере выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
Законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, закрепляет за ФАС, в частности, право на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи в рамках расследований, связанных с установлением антиконкурентных соглашений, а также дает должностным лицам антимонопольных органов право при совершении внеплановой выездной проверки осуществлять изъятие документов и предметов.
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"Фактически, антимонопольные органы берут на себя ряд функций, схожих с оперативно-розыскной деятельностью. Комитет полагает, что такое расширение полномочий антимонопольных органов не соотносится с существующим объемом проблем в сфере антиконкурентных соглашений", - заявил Клишас.
Он отметил, что в действующем законодательстве уже в достаточной мере урегулированы действия антимонопольных органов по выявлению и пресечению деятельности картелей.
"Комитету также известно, что у предпринимательского сообщества есть большое количество критических замечаний, которые в тексте законопроекта не нашли своего отражения. Стоит добавить, что тенденция к расширению полномочий контрольно-надзорных органов в разных сферах, в частности, по "принудительному" доступу к большому количеству информации хозяйствующих субъектов создает высокий риск вмешательства во внутренние дела хозяйствующих субъектов, что негативным образом отразится на экономике в целом", - заявил председатель комитета.
По словам сенатора, законопроект также содержит множество формулировок, не отвечающих принципу правовой определенности. В частности, в законопроекте не содержится запрет на выемку документов в ночное время; имеются положения, допускающие широкое толкование ряда норм, что, по оценке комитета, негативным образом может отразиться на деятельности хозяйствующих субъектов; недостаточно урегулированы требования к протоколу выемки, что создает риск злоупотреблений при проведении проверки.
"Кроме того, предоставление антимонопольным органам новых полномочий должно осуществляться с соблюдением баланса частных и публичных интересов", - сказал Клишас.
"Комитет не поддержал концепцию законопроекта", - отметил он.
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4 февраля, 12:17
ФАС в 2019 году увеличила количество дел по картелям на 22%
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Андрей КлишасФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Совет Федерации РФГосдума РФРоссияЭкономика
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