"ЯсноПонятно": торговля на бирже — реальные деньги или обман

С чего начать инвестировать на бирже и какая сумма для этого нужна? Чем акции отличаются от облигаций, а инвестиции — от спекуляций? Что такое голубые фишки и дивидендные аристократы? Легко ли стать инвестором крупной компании и можно ли при этом влиять на её решения? И будет ли кризис в 2020 году?
Возможно ли стать "волком с Уолл-стрит", разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Гость эпизода — руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов — рассказывает, кто такие трейдеры и почему только 3% всех торгующих на бирже могут позволить себе больше нигде не работать.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене