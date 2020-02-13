"ЯсноПонятно": торговля на бирже — реальные деньги или обман

С чего начать инвестировать на бирже и какая сумма для этого нужна? Чем акции отличаются от облигаций, а инвестиции — от спекуляций? Что такое голубые фишки и дивидендные аристократы? Легко ли стать инвестором крупной компании и можно ли при этом влиять на её решения? И будет ли кризис в 2020 году?