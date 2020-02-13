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ЯсноПонятно
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2020-02-13T12:05+0300
https://ria.ru/20200213/1564641122.html
"ЯсноПонятно": торговля на бирже — реальные деньги или обман
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564641075_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_82b9421756e64145fd847643eedda643.jpg
РИА Новости

"ЯсноПонятно": торговля на бирже — реальные деньги или обман

12:00 13.02.2020 (обновлено: 12:05 13.02.2020)
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ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно": торговля на бирже — реальные деньги или обман
12:00
Почему стоит попробовать инвестировать на бирже и с чего начать? Реально ли зарабатывать на торговле акциями и валютой? Как понять, где обман и куда точно не стоит вкладывать деньги? И что делать, чтобы не потерять все? Разбираемся вместе с руководителем аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павлом Пахомовым.
С чего начать инвестировать на бирже и какая сумма для этого нужна? Чем акции отличаются от облигаций, а инвестиции — от спекуляций? Что такое голубые фишки и дивидендные аристократы? Легко ли стать инвестором крупной компании и можно ли при этом влиять на её решения? И будет ли кризис в 2020 году?
Возможно ли стать "волком с Уолл-стрит", разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Гость эпизода — руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов — рассказывает, кто такие трейдеры и почему только 3% всех торгующих на бирже могут позволить себе больше нигде не работать.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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