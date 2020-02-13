Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1367 человек

"По состоянию на полночь 12 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 59 804 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 52 526 человек (8030 человек находятся в тяжелом состоянии), 5911 человек выписаны из больниц и 1367 скончались ", - заявил представитель ведомства.