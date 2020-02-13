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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1367 человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1367 человек

11:23 13.02.2020 (обновлено: 13:41 13.02.2020)
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© REUTERS / China Daily Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804, скончались 1367 человек, излечились и выписаны из больниц 5911, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
"По состоянию на полночь 12 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 59 804 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 52 526 человек (8030 человек находятся в тяжелом состоянии), 5911 человек выписаны из больниц и 1367 скончались ", - заявил представитель ведомства.
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Отдельно в Гонконге выявлены 50 случаев заражения, в Макао обнаружили 10 инфицированных, на Тайване заразились 18 человек.
В настоящее время еще более 181,3 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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