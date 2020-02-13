США могут помочь Турции в Идлибе разведданными и военным оборудованием

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты могут помочь турецким военным в сирийском Идлибе разведданными и поставками военного оборудования, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

"США рассматривают в настоящий момент варианты оказания помощи Турции в Идлибе в рамках НАТО , первостепенное значение при этом имеет передача турецким военным разведданных и поставки военного оборудования", - отметил Джеффри в интервью телеканалу NTV в ходе своего визита в Турцию.

При этом спецпредставитель подчеркнул, что пока речь не идет о подкреплении в виде отправки в зону конфликта американских военных.

Делегация во главе с Джеффри прибыла в Турцию 11 февраля.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее неоднократно обвинял США в поставках вооружения силам сирийских курдов, что, как считают в Турции, угрожает ее национальной безопасности.

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР нейтрализовали 101 сирийского военного.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.