Битва за Будапешт: 75 лет со дня освобождения венгерской столицы

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Битва за Будапешт отличалась особой ожесточенностью: немцы применяли тактику выжженной земли. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. Во время освобождения Венгрии погибло 140 тысяч советских солдат. Будапештская операция приблизила советские войска к Вене и Берлину. Это был приговор гитлеровской Германии.