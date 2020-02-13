Битва за Будапешт: 75 лет со дня освобождения венгерской столицы
Битва за Будапешт отличалась особой ожесточенностью: немцы применяли тактику выжженной земли. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. Во время освобождения Венгрии погибло 140 тысяч советских солдат. Будапештская операция приблизила советские войска к Вене и Берлину. Это был приговор гитлеровской Германии.
Битва за Будапешт отличалась особой ожесточенностью: немцы применяли тактику выжженной земли. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. Во время освобождения Венгрии погибло 140 тысяч советских солдат. Будапештская операция приблизила советские войска к Вене и Берлину. Это был приговор гитлеровской Германии.
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