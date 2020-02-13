Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T12:39+0300
https://ria.ru/20200213/1564640793.html
Битва за Будапешт: 75 лет со дня освобождения венгерской столицы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564640726_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_4b7a702580a5174199ded581b15eed57.jpg
РИА Новости
Битва за Будапешт: 75 лет со дня освобождения венгерской столицы
Битва за Будапешт отличалась особой ожесточенностью: немцы применяли тактику выжженной земли. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. Во время освобождения Венгрии погибло 140 тысяч советских солдат. Будапештская операция приблизила советские войска к Вене и Берлину. Это был приговор гитлеровской Германии.
2020-02-13T11:18+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=23330277&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564640726_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_ea823a02272279037f4282bb85977b69.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564640726_80:0:560:360_1200x0_80_0_0_7f56b14bf6cdfeca76b8e7055f830a2b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564640726_140:0:500:360_1200x0_80_0_0_29824d07ca9cec1d420540fd91cfc909.jpg
PT3M26S

Битва за Будапешт: 75 лет со дня освобождения венгерской столицы

11:18 13.02.2020 (обновлено: 12:39 13.02.2020)
116
Битва за Будапешт отличалась особой ожесточенностью: немцы применяли тактику выжженной земли. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. Во время освобождения Венгрии погибло 140 тысяч советских солдат. Будапештская операция приблизила советские войска к Вене и Берлину. Это был приговор гитлеровской Германии.
1600011
Венгрия
Рекомендуем
Кадры с места ДТП в Псковской области
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту Красноярска
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Телефоны в дежурной части ОВД
Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Скриншот записи группы Кино
В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер Польши посетит Россию в годовщину катастрофы под Смоленском
Украинский военный
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
Посол России в Ираке Максим Максимов
О полной победе над ИГ* в Ираке говорить рано, заявил посол в Багдаде
Сотрировка посылок на почте
"Укрпочта" приостановила отправление посылок в Китай
Акция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в Москве. 13 февраля 2020
В Москве началась акция в поддержку задержанных в Ливии россиян
Лекарственные препараты
Правительство выделило деньги на лекарства для тяжелобольных детей
Военнослужащие в Донбассе
Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
Автомобили скорой медицинской помощи
В ДТП под Тамбовом погибли три человека
Врач скорой медицинской помощи
В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Россия примет участие в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
Лента новостейМолния