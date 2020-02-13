СК проверит сообщение о нападении собак на подростка в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о нападении бездомных собак на подростка возле школы в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Как сообщал "Блокнот. Астрахань" со ссылкой на местную активистку, бродячие собаки покусали подростка возле школы №59 на улице Богдана Хмельницкого в Астрахани. Подросток был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
"Следственными органами СК России по Астраханской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, по факту нападения бездомных собак на подростка", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В конце января текущего года СК завел уголовное дело после нападения собаки на пятилетнюю девочку на рыболовной базе в Астраханской области в августе 2019 года. У ребенка были рваные раны на лице.
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