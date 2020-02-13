СК проверит сообщение о нападении собак на подростка в Астрахани

"Следственными органами СК России по Астраханской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, по факту нападения бездомных собак на подростка", - говорится в сообщении.

В конце января текущего года СК завел уголовное дело после нападения собаки на пятилетнюю девочку на рыболовной базе в Астраханской области в августе 2019 года. У ребенка были рваные раны на лице.