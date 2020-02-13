Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T11:17+0300
https://ria.ru/20200213/1564640743.html
СК проверит сообщение о нападении собак на подростка в Астрахани
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК проверит сообщение о нападении собак на подростка в Астрахани

11:17 13.02.2020
212
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о нападении бездомных собак на подростка возле школы в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Как сообщал "Блокнот. Астрахань" со ссылкой на местную активистку, бродячие собаки покусали подростка возле школы №59 на улице Богдана Хмельницкого в Астрахани. Подросток был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
"Следственными органами СК России по Астраханской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, по факту нападения бездомных собак на подростка", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В конце января текущего года СК завел уголовное дело после нападения собаки на пятилетнюю девочку на рыболовной базе в Астраханской области в августе 2019 года. У ребенка были рваные раны на лице.
Кавказская овчарка
31 августа 2019, 16:00
В Волгоградской области годовалого мальчика загрызла собака
000110
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)АстраханьРостов-на-ДонуБогдан ХмельницкийРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Такси
Оргкомитет "Мисс Томск" охарактеризовал оскорбившую таксиста женщину
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Вид на Читу
Родственники найденных в заброшенном доме в Чите отказались их взять
Место ДТП с участием автобуса в Тульской области
Под Тулой один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой
Работа Московских центральных диаметров
В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
Статуя Фемиды в суде
В Саратове осудили мужчину за жестокое убийство своих бабушки и деда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
Лента новостейМолния