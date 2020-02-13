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Ухань увеличил число спецгоспиталей для пациентов с COVID-19 до 40
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РИА Новости

Ухань увеличил число спецгоспиталей для пациентов с COVID-19 до 40

11:10 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 13 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Число специализированных госпиталей в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии коронавируса нового типа, возросло до 40, заявили в среду в Уханьском штабе по контролю за эпидемией.
Все 12 тысяч коек в спецгоспиталях будут использоваться для оказания медицинской помощи заразившимся новым коронавирусом пациентам, которые находятся в тяжелом или критическом состоянии.
К настоящему времени город Ухань уже развернул семь мобильных госпиталей на площадках стадионов и выставочных центров. В них работают 4966 медиков, находятся 3972 пациента.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирусыУхань
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