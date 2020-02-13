Ухань увеличил число спецгоспиталей для пациентов с COVID-19 до 40

МОСКВА, 13 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Число специализированных госпиталей в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии коронавируса нового типа, возросло до 40, заявили в среду в Уханьском штабе по контролю за эпидемией.
Все 12 тысяч коек в спецгоспиталях будут использоваться для оказания медицинской помощи заразившимся новым коронавирусом пациентам, которые находятся в тяжелом или критическом состоянии.
К настоящему времени город Ухань уже развернул семь мобильных госпиталей на площадках стадионов и выставочных центров. В них работают 4966 медиков, находятся 3972 пациента.