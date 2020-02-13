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2020-02-13T11:32+0300
https://ria.ru/20200213/1564640446.html
Ученый из Новочеркасска получил 7,5 года колонии за госизмену
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РИА Новости

Ученый из Новочеркасска получил 7,5 года колонии за госизмену

11:09 13.02.2020 (обновлено: 11:32 13.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд приговорил ученого из Новочеркасска Алексея Темирева к 7,5 года колонии строгого режима за государственную измену, сообщил РИА Новости представитель суда.
Дело слушалось в закрытом режиме, его детали не разглашаются из-за грифа "секретно".
Наручники
5 февраля, 13:12
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Как сообщали СМИ, Темирев возглавлял малое инновационное предприятие "Мехатроника" и был совладельцем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы". Владеет десятками патентов в области электротехники, в том числе для нужд подводных лодок и кораблей.
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Ростовский областной судРостов-на-ДонуРоссияНовочеркасскПроисшествия
Популярные комментарии
Некоторые господа начинают путать где коммерция ,а где гос.тайна. Решил что раз он владелец предприятия и патентов на изобретения значит все можно. Так это не работает ни где и не в одной стране мира. В штатах таких коммерсантов садят на десятки лет.
13 февраля, 11:43
Иван Чай
2901009
откуда вам знать, как в штатах то?) не думаю, что вы там были хотя бы раз)) Всё, что вы знаете про США - это всё из новостей и статей разных))
13 февраля, 12:07
Константин Е
16200017
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