Ученый из Новочеркасска получил 7,5 года колонии за госизмену

Дело слушалось в закрытом режиме, его детали не разглашаются из-за грифа "секретно".

Как сообщали СМИ, Темирев возглавлял малое инновационное предприятие "Мехатроника" и был совладельцем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы". Владеет десятками патентов в области электротехники, в том числе для нужд подводных лодок и кораблей.