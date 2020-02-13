Ученый из Новочеркасска получил 7,5 года колонии за госизмену

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд приговорил ученого из Новочеркасска Алексея Темирева к 7,5 года колонии строгого режима за государственную измену, сообщил РИА Новости представитель суда.
Дело слушалось в закрытом режиме, его детали не разглашаются из-за грифа "секретно".
5 февраля, 13:12Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Как сообщали СМИ, Темирев возглавлял малое инновационное предприятие "Мехатроника" и был совладельцем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы". Владеет десятками патентов в области электротехники, в том числе для нужд подводных лодок и кораблей.