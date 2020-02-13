Жителям Уханя разрешили эвакуироваться вместе с родными-иностранцами

"Я могу сообщить лишь, что проживающим в Ухане гражданам Китая, имеющих прямых родственников – подданных иностранных государств, в силу семейных обстоятельств, если они хотят, то они могут покинуть (Ухань – ред.) на одном самолете вместе с членами своей семьи", - сказал дипломат.