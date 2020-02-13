Жителям Уханя разрешили эвакуироваться вместе с родными-иностранцами

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Власти Китая позволяют гражданам страны, у которых есть прямые родственники-иностранцы, эвакуироваться вместе с ними из Уханя самолетом, заявил в четверг в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Я могу сообщить лишь, что проживающим в Ухане гражданам Китая, имеющих прямых родственников – подданных иностранных государств, в силу семейных обстоятельств, если они хотят, то они могут покинуть (Ухань – ред.) на одном самолете вместе с членами своей семьи", - сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что многие иностранцы отказываются от эвакуации из Уханя из-за того, что у них смешанные семьи и они не хотят оставлять родных.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
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