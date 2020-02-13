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РИА Наука
2020-02-13T11:02+0300
https://ria.ru/20200213/1564640090.html
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
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РИА Новости

Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах

11:02 13.02.2020
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© REUTERS / StringerПокупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новое исследование предполагает, что если новый коронавирус, который теперь официально именуется COVID-19, похож на другие вирусы своего семейства, он может оставаться активным на поверхности предметов в течение недели или даже больше. Результаты опубликованы в журнале Journal of Hospital Infection.
Немецкие ученые обобщили в своем исследовании всю доступную информацию о стойкости человеческих и ветеринарных коронавирусов на поверхностях предметов, а также о стратегиях инактивации их методами химической дезинфекции в общественных местах и медицинских учреждениях.
Анализ 22 исследований показал, что коронавирусы человека, такие как коронавирус атипичной пневмонии (SARS), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемические коронавирусы человека (HCoV), при комнатной температуре могут сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик до 9 дней — для сравнения, вирус кори может жить на загрязненных предметах всего два часа. Эффективно инактивированы они могут быть с помощью обработки поверхностей растворами этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия.
Исследователи обратились к информации по другим коронавирусам, потому что о стойкости COVID-19 на открытых неживых поверхностях пока известно совсем немного.
"В настоящее время даже неясно, может ли человек получить COVID-19, дотрагиваясь до поверхности или объекта, на котором есть вирус, а затем, касаясь своего рта, носа или глаза", — отмечают авторы в своем исследовании.
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Авторы считают, что 9 дней — это верхний предел, в среднем семейство человеческих коронавирусов может выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, таких как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло. Хотя некоторые ветеринарные коронавирусы, которые инфицируют только животных, могут сохраняться на неодушевленных предметах более 28 дней.
"Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, медика Гюнтера Кампфа (Günter Kampf) из Университетской больницы Грайфсвальда.
Чтобы уменьшить распространение коронавируса, авторы предлагают тщательно дезинфицировать поверхности растворами, эффективными в отношении SARS и MERS. Они думают, что же средства дезинфекции действуют и на COVID-19. И, конечно, обязательной мерой является частое мытье рук и протирка предметов, с которым могли контактировать инфицированные.
"В больницах это, например, дверные ручки, а также кнопки вызова, тумбочки, каркасы кроватей и другие предметы, изготовленные из металла или пластика, находящиеся в непосредственной близости от пациентов", — объясняет Кампф.
Несмотря на то, что в анализе не использовались данные по самому вирусу COVID-19 — в силу их отсутствия, — авторы считают, что его стойкость на предметах не будет сильно отличаться от других вирусов семейства.
"Были проанализированы различные коронавирусы, и все результаты были схожими", — говорит вирусолог Эйке Штайнманн из Рурского университета в Бохуме.
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