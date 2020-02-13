Самой популярной книгой о любви в России стала "50 оттенков серого"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наиболее популярной электронной книгой о любви у россиян стал роман "50 оттенков серого" Э. Л. Джеймс, в тройку лидеров также вошли "До встречи с тобой" Джоджо Мойес и "После" Анны Тодд, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.

Специально ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, сервис изучил популярность литературы о любви в регионах РФ и создал карту на основе читательских предпочтений. Всего было проанализировано более 230 тысяч профилей пользователей из 83 регионов России.

"Лидерами рейтинга стали Самарская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Самыми популярными произведениями за все время существования сервиса стали "50 оттенков серого" Э.Л. Джеймс, "До встречи с тобой" Джоджо Мойес и "После" Анны Тодд", - рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Роман об отношениях молодого эксцентричного миллионера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил из книги "50 оттенков серого" прочитали более 200 тысяч человек с 2012 года. Роман, согласно статистике ЛитРес, также стал самой популярной электронной книгой прошедшего десятилетия в России.

Наиболее цитируемой книгой о любви стала "Обними меня крепче" Сью Джонсон: пользователи сохраняли цитаты из этого романа более 8 000 раз.