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Самой популярной книгой о любви в России стала "50 оттенков серого"
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РИА Новости

Самой популярной книгой о любви в России стала "50 оттенков серого"

11:56 13.02.2020
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© Предоставлено «Эксмо»Обложка книги Джеймс "50 оттенков серого"
Обложка книги Джеймс 50 оттенков серого
© Предоставлено «Эксмо»
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наиболее популярной электронной книгой о любви у россиян стал роман "50 оттенков серого" Э. Л. Джеймс, в тройку лидеров также вошли "До встречи с тобой" Джоджо Мойес и "После" Анны Тодд, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.
Специально ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, сервис изучил популярность литературы о любви в регионах РФ и создал карту на основе читательских предпочтений. Всего было проанализировано более 230 тысяч профилей пользователей из 83 регионов России.
"Лидерами рейтинга стали Самарская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Самыми популярными произведениями за все время существования сервиса стали "50 оттенков серого" Э.Л. Джеймс, "До встречи с тобой" Джоджо Мойес и "После" Анны Тодд", - рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Роман об отношениях молодого эксцентричного миллионера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил из книги "50 оттенков серого" прочитали более 200 тысяч человек с 2012 года. Роман, согласно статистике ЛитРес, также стал самой популярной электронной книгой прошедшего десятилетия в России.
Наиболее цитируемой книгой о любви стала "Обними меня крепче" Сью Джонсон: пользователи сохраняли цитаты из этого романа более 8 000 раз.
Как уточнили в пресс-службе, большая часть читателей, предпочитающих романтическую литературу, живет в Самарской области (10,2%), в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге их доля составляет по 9,4%.
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"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
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