Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике коронавируса

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения разработал методические рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях",- говорится в сообщении.
По предложению Роспотребнадзора в большинстве высших учебных заведениях страны продлены каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года, уточнили в пресс-службе.
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