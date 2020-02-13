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Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике коронавируса
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РИА Новости

Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике коронавируса

11:01 13.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСопровождающие граждан КНР возле центра наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области
Сопровождающие граждан КНР возле центра наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сопровождающие граждан КНР возле центра наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения разработал методические рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях",- говорится в сообщении.
По предложению Роспотребнадзора в большинстве высших учебных заведениях страны продлены каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
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