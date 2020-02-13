Под Тулой один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На 227-м километре трассы в Щекинском районе столкнулись автобус и легковая автомашина. В результате ДТП четыре человека пострадали, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в транспортных средствах детей не было. К ликвидации последствий ДТП привлекались 10 человек и 4 единицы техники.