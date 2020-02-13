Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций

ТУЛА, 13 фев — РИА Новости. Тульская область, которая за последние четыре года заключила более ста инвестиционных соглашений на 500 миллиардов рублей, планирует до 2024 года привлечь еще более одного триллиона рублей инвестиций, сообщил губернатор . Тульская область, которая за последние четыре года заключила более ста инвестиционных соглашений на 500 миллиардов рублей, планирует до 2024 года привлечь еще более одного триллиона рублей инвестиций, сообщил губернатор Алексей Дюмин на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО по вопросам увеличения объема инвестиций в основной капитал.

Заседание состоялось в среду в Москве. Его участники обсудили инвестиционную политику и подготовку консолидированного плана регионов ЦФО по привлечению инвестиций.

Дюмин отметил, что с 2016 года в регионе реализуется новая инвестиционная стратегия: определены восемь приоритетных сфер для инвестиций, разработаны 70 модельных проектов, которые будут использоваться в качестве инвестиционных предложений для бизнеса, систематизированы и обновлены востребованные инструменты и меры поддержки.