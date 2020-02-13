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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-02-13T10:58+0300
https://ria.ru/20200213/1564639727.html
Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564638449_0:58:1000:621_1036x0_80_0_0_4cd4636153854c7ad79b6032f5be4232.jpg
РИА Новости

Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций

10:58 13.02.2020
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© Фото пресс-службы правительства Тульской областиТульские власти намерены привлечь 1 трлн руб инвестиций
Тульские власти намерены привлечь 1 трлн руб инвестиций
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 13 фев — РИА Новости. Тульская область, которая за последние четыре года заключила более ста инвестиционных соглашений на 500 миллиардов рублей, планирует до 2024 года привлечь еще более одного триллиона рублей инвестиций, сообщил губернатор Алексей Дюмин на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО по вопросам увеличения объема инвестиций в основной капитал.
Заседание состоялось в среду в Москве. Его участники обсудили инвестиционную политику и подготовку консолидированного плана регионов ЦФО по привлечению инвестиций.
Дюмин отметил, что с 2016 года в регионе реализуется новая инвестиционная стратегия: определены восемь приоритетных сфер для инвестиций, разработаны 70 модельных проектов, которые будут использоваться в качестве инвестиционных предложений для бизнеса, систематизированы и обновлены востребованные инструменты и меры поддержки.
"Часть нашего плана уже обеспечена конкретными проектами. С 2016 года мы заключили более ста соглашений на общую сумму около 500 миллиардов рублей. Перед Тульской областью стоит задача до 2024 года привлечь более триллиона рублей", - сказал глава региона, выступая на заседании.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания
18 декабря 2019, 16:29Тульская область
В Тульской области разработают программу стимулирования ИЖС
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