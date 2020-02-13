МВД изъяло более 300 тысяч доз снюса в Москве и Подмосковье

По ее словам, на юго-западе Москвы сотрудники полиции изъяли 2,6 кг никотиносодержащих смесей (163 упаковки). В магазине на улице Большая Дорогомиловская оперативники обнаружили более 1,2 тысячи упаковок снюса. На складе в Солнечногорском районе обнаружен арендуемый индивидуальным предпринимателем бокс. В нем находились более 1,3 тысячи коробок, в каждой из которых было по 250 банок с готовой к реализации никотиновой смесью, и 27 пластиковых контейнеров с данным веществом. Общее количество находящегося на хранении снюса составило около 327 тысяч разовых доз.