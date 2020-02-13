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МВД изъяло более 300 тысяч доз снюса в Москве и Подмосковье
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РИА Новости

МВД изъяло более 300 тысяч доз снюса в Москве и Подмосковье

10:58 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции на улице Москвы
Сотрудник полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сотрудники МВД России пресекли незаконную продажу снюсов в Москве и Московской области, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Сотрудниками МВД России в Московском регионе проведено одновременно несколько профилактических мероприятий по пресечению незаконной деятельности по хранению и реализации запрещенных никотиновых смесей", - сказала Волк.
По ее словам, на юго-западе Москвы сотрудники полиции изъяли 2,6 кг никотиносодержащих смесей (163 упаковки). В магазине на улице Большая Дорогомиловская оперативники обнаружили более 1,2 тысячи упаковок снюса. На складе в Солнечногорском районе обнаружен арендуемый индивидуальным предпринимателем бокс. В нем находились более 1,3 тысячи коробок, в каждой из которых было по 250 банок с готовой к реализации никотиновой смесью, и 27 пластиковых контейнеров с данным веществом. Общее количество находящегося на хранении снюса составило около 327 тысяч разовых доз.
Вся обнаруженная никотиносодержащая продукция изъята полицейскими и направлена на экспертизу.
"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - добавила Волк.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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