В ЕР предложили ГИБДД создать единую базу данных пробега автомобилей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В "Единой России" предлагают ГИБДД создать единую базу, в которой будет содержаться информация о пробеге автомобилей, и обновлять её при прохождении техосмотра, сообщил координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Ранее "Российская газета" сообщала, что ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила инициатором введения ответственности за так называемое скручивание пробега. Эту идею обсудили эксперты и депутаты на круглом столе в Госдуме. Но к единому мнению так и не пришли. Хотя большинство высказалось за разработку законопроекта на эту тему.
"Данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми. Необходимо обсудить это с представителями ГИБДД. Нам нужно создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега. Предлагаю создать такую бесплатную информационную базу данных реального пробега автомобилей, который фиксируется при прохождении очередного техосмотра", – приводит слова Афонского официальный сайт ЕР.
Афонский уточнил, что такая база должна содержать информацию о марке и номере автомобиля, а также данные об изменении его пробега. По его словам, скручивание пробега опасно не только тем, что "покупатель автомобиля на вторичном рынке получает недостоверные сведения о его состоянии", но и тем, что "на дороги выезжает автомобиль с более высоким, чем ожидает его новый хозяин, уровнем износа".
Координатор партпроекта ЕР отметил, что сегодня на сайтах частных объявлений немало предложений о продаже подержанных машин. Только в 2019 году в общей сложности в было перепродано 5,4 миллиона "легковушек" и, нередко, со скрученным пробегом.
"Знание о реальном пробеге важно и для страховщиков, поскольку они используют эти данные для расчёта износа автомобиля", - заключил он.