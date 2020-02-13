В ЕР предложили ГИБДД создать единую базу данных пробега автомобилей

"Данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми. Необходимо обсудить это с представителями ГИБДД. Нам нужно создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега. Предлагаю создать такую бесплатную информационную базу данных реального пробега автомобилей, который фиксируется при прохождении очередного техосмотра", – приводит слова Афонского официальный сайт ЕР.

Афонский уточнил, что такая база должна содержать информацию о марке и номере автомобиля, а также данные об изменении его пробега. По его словам, скручивание пробега опасно не только тем, что "покупатель автомобиля на вторичном рынке получает недостоверные сведения о его состоянии", но и тем, что "на дороги выезжает автомобиль с более высоким, чем ожидает его новый хозяин, уровнем износа".