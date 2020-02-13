Эксперт прокомментировал конфликт американских военных и сирийцев

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Инцидент между военными Инцидент между военными США и местными жителями возле блокпоста армии САР в провинции Хасеке является трагической случайностью, не приведет к противостоянию американских и сирийских военных, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

В среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы в сирийской провинции Хасеке, подразделением правительственных войск САР была остановлена отклонившаяся от маршрута следования колонна ВС США . Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт, в результате которого американские военные открыли огонь на поражение по гражданским лицам, погиб подросток.

"Я думаю, что это никому не нужно. Мне представляется, что это совершенно ненамеренная ситуация, а просто трагическая случайность. Сирийской армии, тем более, ни коем образом не нужны конфликты с американскими военными. Проблем у сирийской армии хватает и без них: до конца решить вопрос прежде всего с идлибской зоной, есть еще определенные части территории, которые требуют большого внимания, включая и остатки ИГИЛ*, и различные вооруженные группировки, не до конца добитые по территории страны", - сказал Фитин.

Он отметил, что не в интересах и американцев, учитывая их очень ограниченный контингент в Сирии и весьма ограниченную территорию, которую они контролируют, развязывать какие-то вооруженные конфликты с сирийской армией.

Как сообщили в Минобороны РФ , конфликт с участием военных США и местных жителей в САР удалось прекратить благодаря российским военнослужащим: они вывели отклонившуюся от маршрута американскую колонну к пункту базирования.

При этом Фитин полагает, что инцидент не приведет к тому, что в будущем могут произойти какие-либо столкновения и между российскими и американскими военнослужащими, так как между военными двух стран существует канал связи.

"Я думаю, что это практически исключено, поскольку этот канал действует достаточно четко и эффективно, по признанию обеих сторон", - добавил эксперт.

Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров , канал между военными России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии работает профессионально.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".