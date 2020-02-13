В ДТП под Тамбовом погибли три человека

ВОРОНЕЖ, 13 фев – РИА Новости. Иномарка столкнулась с ВАЗом в Иномарка столкнулась с ВАЗом в Тамбовской области , в результате чего погибли три человека и двое получили травмы, сообщает в четверг управление МВД по региону.

Лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Nissan Almera произошло около 8.00 мск четверга в Мучкапском районе на автодороге из поселка Мучкапский в сторону села Романовка.

"В результате столкновения водитель иномарки – 47-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь на месте. Его пассажир – 51-летняя женщина доставлена в Мучкапскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2107 погибли на месте столкновения", - говорится в сообщении.