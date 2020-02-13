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В ДТП под Тамбовом погибли три человека
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РИА Новости

В ДТП под Тамбовом погибли три человека

10:52 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 13 фев – РИА Новости. Иномарка столкнулась с ВАЗом в Тамбовской области, в результате чего погибли три человека и двое получили травмы, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Nissan Almera произошло около 8.00 мск четверга в Мучкапском районе на автодороге из поселка Мучкапский в сторону села Романовка.
"В результате столкновения водитель иномарки – 47-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь на месте. Его пассажир – 51-летняя женщина доставлена в Мучкапскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2107 погибли на месте столкновения", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция устанавливает личности погибших, оба автомобиля с номерами тамбовского региона. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи.
Кадры с места ДТП в Псковской области
10:22
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области
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Тамбовская областьПроисшествия
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