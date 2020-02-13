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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-13T10:48+0300
https://ria.ru/20200213/1564638910.html
В Шанхае больше половины иностранных компаний возобновили производство
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РИА Новости

В Шанхае больше половины иностранных компаний возобновили производство

10:48 13.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае более половины зарубежных компаний полностью возобновили производство, несмотря на распространение коронавируса.
Еще более 30% предприятий частично возобновили производство, пока еще не работают чуть более 10% компаний с участием инокапитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса Шанхайской ассоциации иностранных инвестиций.
В Шанхае зарегистрировано порядка 50 тысяч иностранных компаний. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, многие города Китая, включая Шанхай, возобновляют экономическую активность с осторожностью.
Согласно результатам опроса, на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации иностранные компании стали широко применять телекоммуникационные средства, что позволяет избежать тесных физических контактов между работниками.
Шанхай
Вчера, 10:18Россия-Китай: Главное
Tesla возобновила производство в Шанхае несмотря на коронавирус
Иностранные компании, частично возобновившие работу, также стали применять более гибкую систему труда, при которой на своих рабочих местах находятся только ключевые сотрудники, а остальные при этом работают удаленно.
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Россия-Китай: ГлавноеШанхай
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