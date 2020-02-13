В Шанхае больше половины иностранных компаний возобновили производство

МОСКВА, 13 фев - . В Шанхае более половины зарубежных компаний полностью возобновили производство, несмотря на распространение коронавируса. " Проект "Россия-Китай: Главное . В Шанхае более половины зарубежных компаний полностью возобновили производство, несмотря на распространение коронавируса.

Еще более 30% предприятий частично возобновили производство, пока еще не работают чуть более 10% компаний с участием инокапитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса Шанхайской ассоциации иностранных инвестиций.

Шанхае зарегистрировано порядка 50 тысяч иностранных компаний. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, многие города Китая, включая Шанхай, возобновляют экономическую активность с осторожностью.

Согласно результатам опроса, на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации иностранные компании стали широко применять телекоммуникационные средства, что позволяет избежать тесных физических контактов между работниками.