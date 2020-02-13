Прокуратура проверит данные о вызове врача ребенку лишь с 327-го раза

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура в Прокуратура в Челябинской области проверяет информацию о том, что жителю города Златоуста пришлось сделать более 300 звонков, чтобы вызвать врача ребенку на дом, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным депутата заксобрания области Ольги Мухометьяровой, в Златоусте в выходные родители пытались вызвать врача на дом к маленькой дочери с температурой. Номер телефона детской поликлиники в выходной им якобы пришлось набрать 327 раз, но трубку никто не брал.

"Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации, уточняется в сообщении. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, поясняет прокуратура.

В минздраве региона РИА Новости добавили, что жалоб от пациентов на невозможность вызова врача в Златоусте не поступало.