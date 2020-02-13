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Прокуратура проверит данные о вызове врача ребенку лишь с 327-го раза
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РИА Новости

Прокуратура проверит данные о вызове врача ребенку лишь с 327-го раза

10:46 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура в Челябинской области проверяет информацию о том, что жителю города Златоуста пришлось сделать более 300 звонков, чтобы вызвать врача ребенку на дом, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
По данным депутата заксобрания области Ольги Мухометьяровой, в Златоусте в выходные родители пытались вызвать врача на дом к маленькой дочери с температурой. Номер телефона детской поликлиники в выходной им якобы пришлось набрать 327 раз, но трубку никто не брал.
"Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации, уточняется в сообщении. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, поясняет прокуратура.
В минздраве региона РИА Новости добавили, что жалоб от пациентов на невозможность вызова врача в Златоусте не поступало.
Ранее главврач детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова поясняла, что в субботу, 8 февраля, на вызовах работала бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме адресов находилась ещё одна медсестра, всего дежурные специалисты отработали 48 вызовов. А 10 февраля в поликлинике к работе по обслуживанию вызовов кроме 11 штатных участковых врачей были привлечены и дополнительные врачи-педиатры.
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ЧелябинскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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