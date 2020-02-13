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Число излечившихся от вируса иностранцев в Китае выросло до восьми
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РИА Новости

Число излечившихся от вируса иностранцев в Китае выросло до восьми

10:42 13.02.2020 (обновлено: 10:43 13.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoРаботник центра утилизации медицинских отходов в защитном костюме в городе Чэнду
Работник центра утилизации медицинских отходов в защитном костюме в городе Чэнду
© REUTERS / CNS Photo
ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Число иностранных граждан, которые заразились в Китае новым типом коронавируса по-прежнему составляет 27, при этом число выздоровевших уже достигло 8, сообщил в четверг в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Согласно данным соответствующих органов, к настоящему моменту число иностранных граждан, заразившихся в Китае коронавирусом, не изменилось, число выздоровевших и выписанных из больниц выросло с 7 до 8" -сообщил дипломат.
При этом внешнеполитическое ведомство до сих пор воздерживается от комментариев относительно гражданства заболевших, ссылаясь на необходимость соблюдать права и интересы пациентов.
В понедельник дипломат сообщал, что число зараженных коронавирусом иностранных граждан в Китае достигло 27, двое из них – граждане Японии и США - скончались, трое выздоровели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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