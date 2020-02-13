Число излечившихся от вируса иностранцев в Китае выросло до восьми

Работник центра утилизации медицинских отходов в защитном костюме в городе Чэнду

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Число иностранных граждан, которые заразились в Китае новым типом коронавируса по-прежнему составляет 27, при этом число выздоровевших уже достигло 8, сообщил в четверг в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Согласно данным соответствующих органов, к настоящему моменту число иностранных граждан, заразившихся в Китае коронавирусом, не изменилось, число выздоровевших и выписанных из больниц выросло с 7 до 8" -сообщил дипломат.

При этом внешнеполитическое ведомство до сих пор воздерживается от комментариев относительно гражданства заболевших, ссылаясь на необходимость соблюдать права и интересы пациентов.

В понедельник дипломат сообщал, что число зараженных коронавирусом иностранных граждан в Китае достигло 27, двое из них – граждане Японии и США - скончались, трое выздоровели.