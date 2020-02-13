Спецгараж ФСО проведет соревнования по скоростному маневрированию

"Пятнадцатого февраля 2020 года на автодроме ФСО России состоятся ежегодные февральские соревнования Гаража особого назначения (ГОН) ФСО России по скоростному маневрированию на легковых автомобилях (Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна)", - говорится в сообщении.