Спецгараж ФСО проведет соревнования по скоростному маневрированию

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федеральная служба охраны России проведет соревнования Гаража особого назначения по скоростному маневрированию на легковых автомобилях, сообщает пресс-служба ведомства.
"Пятнадцатого февраля 2020 года на автодроме ФСО России состоятся ежегодные февральские соревнования Гаража особого назначения (ГОН) ФСО России по скоростному маневрированию на легковых автомобилях (Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало соревнований в 11.00, прибытие гостей – с 10.00.
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