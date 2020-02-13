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Спецгараж ФСО проведет соревнования по скоростному маневрированию
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РИА Новости

Спецгараж ФСО проведет соревнования по скоростному маневрированию

10:40 13.02.2020 (обновлено: 10:55 13.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ФСО во время занятий по контраварийному вождению на автодроме Федеральной службы охраны
Сотрудники ФСО во время занятий по контраварийному вождению на автодроме Федеральной службы охраны
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники ФСО во время занятий по контраварийному вождению на автодроме Федеральной службы охраны. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федеральная служба охраны России проведет соревнования Гаража особого назначения по скоростному маневрированию на легковых автомобилях, сообщает пресс-служба ведомства.
"Пятнадцатого февраля 2020 года на автодроме ФСО России состоятся ежегодные февральские соревнования Гаража особого назначения (ГОН) ФСО России по скоростному маневрированию на легковых автомобилях (Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало соревнований в 11.00, прибытие гостей – с 10.00.
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Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)ГаражНогинский районМосковская область (Подмосковье)Общество
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