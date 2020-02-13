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В Австралии локализовали все природные пожары в Новом Южном Уэльсе
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РИА Новости

В Австралии локализовали все природные пожары в Новом Южном Уэльсе

10:39 13.02.2020
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© REUTERS / Loren Elliott Пожарные тушат тлеющее дерево оставшееся после пожара в Австралия. 2 февраля 2020 года
Пожарные тушат тлеющее дерево оставшееся после пожара в Австралия. 2 февраля 2020 года
© REUTERS / Loren Elliott
Пожарные тушат тлеющее дерево оставшееся после пожара в Австралия. 2 февраля 2020 года
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожарным в Австралии впервые с начала сезона удалось локализовать все природные пожары на территории штата Новый Южный Уэльс, сообщается в Twitter местной пожарной службы.
"Этот сезон пожаров до настоящего времени был очень выматывающим и тревожным. Впервые за этот сезон все лесные и степные пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы. Потребовалось много работы со стороны пожарных, экстренных служб и местных жителей, чтобы добиться этого", - говорится в сообщении службы.
В начале февраля сообщалось, что число очагов возгораний, зафиксированных в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сократилось на треть из-за прошедших в регионе проливных дождей.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года, выгорели миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных.
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
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Новый Южный УэльсАвстралияВ мире
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