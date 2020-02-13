В Австралии локализовали все природные пожары в Новом Южном Уэльсе

"Этот сезон пожаров до настоящего времени был очень выматывающим и тревожным. Впервые за этот сезон все лесные и степные пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы. Потребовалось много работы со стороны пожарных, экстренных служб и местных жителей, чтобы добиться этого", - говорится в сообщении службы.