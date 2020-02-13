В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Государственная Комиссия здравоохранения Китая по состоянию на 8 утра четверга не опубликовала обновленные данные. В настоящее время в общее число заболевших в Китае включены клинически подтвержденные случаи без проведения лабораторных исследований, уточнили в пресс-службе ведомства.