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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

10:35 13.02.2020 (обновлено: 10:36 13.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСанитарно-контрольный пункт в аэропорту Красноярска
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту Красноярска
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту Красноярска. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
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Государственная Комиссия здравоохранения Китая по состоянию на 8 утра четверга не опубликовала обновленные данные. В настоящее время в общее число заболевших в Китае включены клинически подтвержденные случаи без проведения лабораторных исследований, уточнили в пресс-службе ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
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Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайРоссияУханьВ мире
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