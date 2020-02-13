В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Государственная Комиссия здравоохранения Китая по состоянию на 8 утра четверга не опубликовала обновленные данные. В настоящее время в общее число заболевших в Китае включены клинически подтвержденные случаи без проведения лабораторных исследований, уточнили в пресс-службе ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV