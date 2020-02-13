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Дело об убийстве пяти девушек в Ростовской области поступило в суд
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РИА Новости

Дело об убийстве пяти девушек в Ростовской области поступило в суд

10:35 13.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийстве пяти девушек, поступило в Южный окружной военный суд, следует из картотеки уголовных дел.
"Регистрация поступившего дела. Фамилия - Сарабашян Давид Арменакович", - значится в картотеке. Дата рассмотрения дела еще не назначена.
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Ему вменяются покушение на изнасилование, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кража и пять эпизодов убийств. По нескольким другим эпизодам преступлений против половой неприкосновенности и свободы женщин уголовное преследование в отношении него было прекращено из-за истечения сроков давности.
Как сообщало следствие, в октябре 2018 года на территории ЖК "Суворовский" в Ростове-на-Дону Сарабашян накинул свернутую в несколько раз куртку на шею незнакомой ему 25-летней девушки, отчего она потеряла сознание. После этого он ее изнасиловал и задушил, считает СК. Сарабашяна задержали. Следователи установили его причастность к аналогичным преступлениям в прошлые годы.
Так, по их данным, два преступления он совершил еще в октябре и апреле 2000 года, являясь военнослужащим воинской части в Ростове-на-Дону. Тогда он напал на незнакомых ему женщин 27 и 32 лет – накинув им на шею ремень, он перетащил женщин в безлюдное место, где изнасиловал, а затем задушил, считает СК. В ноябре 2001 года и в июле 2003 года он аналогичным способом изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину, отмечало ведомство.
Кроме того, в марте 2015 года Сарабашян напал на 29-летнюю женщину, но ей удалось сбежать. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.
В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве местной жительницы, предположительно причастный еще к двум убийствам прошлых лет
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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех девушек
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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