Дело об убийстве пяти девушек в Ростовской области поступило в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело в отношении жителя Уголовное дело в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийстве пяти девушек, поступило в Южный окружной военный суд, следует из картотеки уголовных дел.

"Регистрация поступившего дела. Фамилия - Сарабашян Давид Арменакович", - значится в картотеке. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Ему вменяются покушение на изнасилование, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кража и пять эпизодов убийств. По нескольким другим эпизодам преступлений против половой неприкосновенности и свободы женщин уголовное преследование в отношении него было прекращено из-за истечения сроков давности.

Как сообщало следствие, в октябре 2018 года на территории ЖК "Суворовский" в Ростове-на-Дону Сарабашян накинул свернутую в несколько раз куртку на шею незнакомой ему 25-летней девушки, отчего она потеряла сознание. После этого он ее изнасиловал и задушил, считает СК. Сарабашяна задержали. Следователи установили его причастность к аналогичным преступлениям в прошлые годы.

Так, по их данным, два преступления он совершил еще в октябре и апреле 2000 года, являясь военнослужащим воинской части в Ростове-на-Дону . Тогда он напал на незнакомых ему женщин 27 и 32 лет – накинув им на шею ремень, он перетащил женщин в безлюдное место, где изнасиловал, а затем задушил, считает СК. В ноябре 2001 года и в июле 2003 года он аналогичным способом изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину, отмечало ведомство.