Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе на юго-западе Москвы

"Они выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия граждане не реагировали. В результате действия злоумышленников были пресечены полицейскими", — говорится в сообщении.