Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе на юго-западе Москвы

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Трое обвиняемых устроили потасовку и погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, задержанные отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания.
"Они выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия граждане не реагировали. В результате действия злоумышленников были пресечены полицейскими", — говорится в сообщении.
За медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался.