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Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе на юго-западе Москвы
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РИА Новости

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе на юго-западе Москвы

10:31 13.02.2020 (обновлено: 13:03 13.02.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Трое обвиняемых устроили потасовку и погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, задержанные отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания.

"Они выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия граждане не реагировали. В результате действия злоумышленников были пресечены полицейскими", — говорится в сообщении.

За медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался.
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