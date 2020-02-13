Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T10:29+0300
https://ria.ru/20200213/1564638004.html
Речь о восстановлении авиасообщения с Грузией не идет, заявил Карасин
https://cdn24.img.ria.ru/images/150652/72/1506527242_0:127:3038:1836_1036x0_80_0_0_ce076dd65e902fa801773543d1cd1b8a.jpg
РИА Новости

Речь о восстановлении авиасообщения с Грузией не идет, заявил Карасин

10:29 13.02.2020
809
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Григорий Карасин. Архивное фото
ЯЛТА, 13 фев - РИА Новости. На предстоящих в марте переговорах спецпредставителя Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе речь пойдет о возможном развитии отношений Москвы и Тбилиси, однако о восстановлении авиасообщения речь не идет, заявил журналистам в четверг экс-замглавы МИД РФ, сенатор Григорий Карасин.
"Встреча с Абашидзе в марте планируется. Будем говорить о состоянии двусторонних отношений, о том, как их можно развивать в сложных условиях, когда идет внутриполитическая борьба с Грузией, когда у нас нет дипломатических отношений", - сказал сенатор.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
11 февраля, 09:49
В МИД прокомментировали участие Лаврова в заседании КМСЕ в Тбилиси
Кроме того, следует учитывать, что вокруг ситуации, сложившейся в отношениях России и Грузии, существуют "большие международные завихрения".
По словам Карасина, в ходе переговоров стороны намерены спокойно и в конструктивном ключе обсудить, в каких сферах их можно наладить.
Отвечая на вопрос РИА Новости, следует ли ожидать в скором времени восстановление авиасообщения между странами, Карасин ответил: "Это предмет размышлений и переговоров".
3600022
Обсудить 0
Зураб АбашидзеГригорий КарасинРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Россия примет участие в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Премьер Польши хочет посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Военнослужащие в Донбассе
Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
Работа Московских центральных диаметров
В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Руки в наручниках
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе на юго-западе Москвы
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Лента новостейМолния