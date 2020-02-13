Речь о восстановлении авиасообщения с Грузией не идет, заявил Карасин

ЯЛТА, 13 фев - РИА Новости. На предстоящих в марте переговорах спецпредставителя На предстоящих в марте переговорах спецпредставителя Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе речь пойдет о возможном развитии отношений Москвы и Тбилиси, однако о восстановлении авиасообщения речь не идет, заявил журналистам в четверг экс-замглавы МИД РФ, сенатор Григорий Карасин

"Встреча с Абашидзе в марте планируется. Будем говорить о состоянии двусторонних отношений, о том, как их можно развивать в сложных условиях, когда идет внутриполитическая борьба с Грузией, когда у нас нет дипломатических отношений", - сказал сенатор.

Кроме того, следует учитывать, что вокруг ситуации, сложившейся в отношениях России и Грузии, существуют "большие международные завихрения".

По словам Карасина, в ходе переговоров стороны намерены спокойно и в конструктивном ключе обсудить, в каких сферах их можно наладить.