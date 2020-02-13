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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области
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РИА Новости

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области

10:22 13.02.2020 (обновлено: 10:33 13.02.2020)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Опубликовано видео с места ДТП в Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь человек.
На кадрах видно, что микроавтобус получил сильные повреждения, его правый бок оказался полностью деформирован. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.
Инцидент произошел на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Все погибшие — граждане Украины. Еще два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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