Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области

На кадрах видно, что микроавтобус получил сильные повреждения, его правый бок оказался полностью деформирован. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Все погибшие — граждане Украины. Еще два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести.