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Видеомост Москва – Дели о геополитических последствиях коронавируса
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РИА Новости

Видеомост Москва – Дели о геополитических последствиях коронавируса

10:20 13.02.2020
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19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Дели: "Коронавирус в Китае: геополитическое влияние".
Участники в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.

В Дели:
- генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай САХАЙ;
- экономист Ашвани МАХАДЖАН;
- профессор Университета Джавахарлара Неру (Дели), руководитель Школы международных исследований Сваран СИНГХ.

Китай ведет беспрецедентную борьбу с коронавирусом, с полной ответственностью пытаясь держать под контролем сложившуюся ситуацию. Чтобы избежать распространения инфекции и минимизировать панические настроения, некоторые транснациональные компании приостановили работу своих заводов, базирующихся в Китае. Изыскиваются альтернативные решения для обеспечения поставок комплектующих для целого ряда производств. Явные потери несут международные перевозчики и туриндустрия.
Какие геополитические последствия может иметь эпидемия? Как коронавирус повлияет на позиции Пекина за рубежом? Каково его влияние на региональную и мировую экономику и торговлю?

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