Видеомост Москва – Дели о геополитических последствиях коронавируса

Участники в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.
В Дели:
- генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай САХАЙ;
- экономист Ашвани МАХАДЖАН;
- профессор Университета Джавахарлара Неру (Дели), руководитель Школы международных исследований Сваран СИНГХ.
Китай ведет беспрецедентную борьбу с коронавирусом, с полной ответственностью пытаясь держать под контролем сложившуюся ситуацию. Чтобы избежать распространения инфекции и минимизировать панические настроения, некоторые транснациональные компании приостановили работу своих заводов, базирующихся в Китае. Изыскиваются альтернативные решения для обеспечения поставок комплектующих для целого ряда производств. Явные потери несут международные перевозчики и туриндустрия.
Какие геополитические последствия может иметь эпидемия? Как коронавирус повлияет на позиции Пекина за рубежом? Каково его влияние на региональную и мировую экономику и торговлю?
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- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.
В Дели:
- генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай САХАЙ;
- экономист Ашвани МАХАДЖАН;
- профессор Университета Джавахарлара Неру (Дели), руководитель Школы международных исследований Сваран СИНГХ.
Китай ведет беспрецедентную борьбу с коронавирусом, с полной ответственностью пытаясь держать под контролем сложившуюся ситуацию. Чтобы избежать распространения инфекции и минимизировать панические настроения, некоторые транснациональные компании приостановили работу своих заводов, базирующихся в Китае. Изыскиваются альтернативные решения для обеспечения поставок комплектующих для целого ряда производств. Явные потери несут международные перевозчики и туриндустрия.
Какие геополитические последствия может иметь эпидемия? Как коронавирус повлияет на позиции Пекина за рубежом? Каково его влияние на региональную и мировую экономику и торговлю?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/