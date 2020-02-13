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Власти провинции Хубэй продлили каникулы до 21 февраля
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РИА Новости

Власти провинции Хубэй продлили каникулы до 21 февраля

10:20 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавируса, из-за сложной эпидемической ситуации вновь продлили каникулы, предприятия должны возобновить работу не ранее 21 февраля, а для учебных заведений время начала занятий будет объявлено отдельно, говорится в заявлении правительства провинции.
Власти провинции из-за коронавируса переносили возобновление работы уже несколько раз, изначально новогодние каникулы были до 30 января.
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"Для усиления профилактики и борьбы с эпидемией, эффективного сокращения потока и передвижений людей, сдерживания дальнейшего распространения заболевания и защиты жизни и здоровья людей, в соответствии с "Законом о чрезвычайных ситуациях КНР", "Законом КНР о профилактике и лечении инфекционных заболеваний" и соответствующими положениями механизма наивысшего уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, принято решение , что предприятия провинции возобновят работу не ранее 24.00 20 февраля", - говорится в распоряжении правительства.
Согласно решению властей, исключением станут предприятия и организации, штатная работа которых необходима для борьбы с распространением эпидемии и поддержания жизнеобеспечения населенных пунктов провинции. В частности, это касается организаций, отвечающих за снабжение города водой, электричеством, газом, связью, а также транспортом и продуктами питания.
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В число предприятий, который должны выйти на работу до 10 февраля, также вошли производители лекарств, защитных комплектов и других медицинских товаров.
Комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщил в четверг утром, что число зараженных коронавирусом в провинции превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310. Только за одни сутки там выявили 14 840 новых случаев заражения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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