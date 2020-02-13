В Саратове трех человек обвинили в вымогательстве 50 миллионов рублей

САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Саратовские оперативники пресекли деятельность группы из трех человек, которым предъявлено обвинение в вымогательстве 50 миллионов рублей у бизнесмена, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Оперативники отдела установили, что в августе прошлого года обвиняемые в качестве оплаты услуг по обеспечению охраны и безопасности фирмы предложили ее руководителю ежемесячно перечислять им не менее 40% прибыли организации, а получив отказ, стали угрожать ему расправой и потребовали от него разовой выплаты 50 миллионов рублей. Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью управления уголовного розыска главка МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали фигурантов дела.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере". Фигурантам предъявлено обвинение… В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Обвиняемым грозит до 15 лет заключения.