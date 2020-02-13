В Саратове трех человек обвинили в вымогательстве 50 миллионов рублей

Оперативники отдела установили, что в августе прошлого года обвиняемые в качестве оплаты услуг по обеспечению охраны и безопасности фирмы предложили ее руководителю ежемесячно перечислять им не менее 40% прибыли организации, а получив отказ, стали угрожать ему расправой и потребовали от него разовой выплаты 50 миллионов рублей. Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью управления уголовного розыска главка МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали фигурантов дела.