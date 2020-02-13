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Ветеран СВР напомнил о спасении Кракова Ботяном
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РИА Новости

Ветеран СВР напомнил о спасении Кракова Ботяном

10:15 13.02.2020 (обновлено: 10:16 13.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГерой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальным кругам Польши, требующим от России репараций по итогам Второй мировой войны, следует сначала оценить, сколько стоит польский город Краков, спасенный от разрушения в январе 1945 года благодаря операции, проведенной под руководством легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна, считает ветеран Службы внешней разведки РФ, сенатор Игорь Морозов.
Ботян скончался в четверг на 104-м году жизни.
Герой России, разведчик Алексей Ботян
09:48
Ботян был настоящей "энциклопедией" разведки, заявил ветеран СВР
"Сегодня, когда мы слышим от Польши заявления в русофобском стиле о возмещении Россией репараций, надо вспомнить и оценить, а сколько стоит исторический Краков, который является гордостью европейской цивилизации. Город, который спас Ботян со своей группой", - сказал Морозов РИА Новости.
"Ботян сделал все возможное, чтобы этот город перед уходом нацистов не был стерт с лица земли", - подчеркнул Морозов.
Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.
Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
Герой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
19 января, 10:04
Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
В Польше заявляли ранее, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. В РФ на такие же претензии со стороны Польше заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
Кроме того, недавно МИД Польше заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В ходе послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Герой России, разведчик Алексей Ботян
08:23
Умер разведчик Алексей Ботян
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Умер разведчик Алексей БотянАлексей БотянВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ПольшаРоссияВ мире
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