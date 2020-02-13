Ветеран СВР напомнил о спасении Кракова Ботяном

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальным кругам Официальным кругам Польши , требующим от России репараций по итогам Второй мировой войны , следует сначала оценить, сколько стоит польский город Краков, спасенный от разрушения в январе 1945 года благодаря операции, проведенной под руководством легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна , считает ветеран Службы внешней разведки РФ, сенатор Игорь Морозов.

Ботян скончался в четверг на 104-м году жизни.

"Сегодня, когда мы слышим от Польши заявления в русофобском стиле о возмещении Россией репараций, надо вспомнить и оценить, а сколько стоит исторический Краков, который является гордостью европейской цивилизации. Город, который спас Ботян со своей группой", - сказал Морозов РИА Новости.

"Ботян сделал все возможное, чтобы этот город перед уходом нацистов не был стерт с лица земли", - подчеркнул Морозов.

Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.

Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.

В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".

В Польше заявляли ранее, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. В РФ на такие же претензии со стороны Польше заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Кроме того, недавно МИД Польше заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.