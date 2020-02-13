СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после замыкания проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске, в результате чего пострадали три человека, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин сообщил РИА Новости, что утром в четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание, три человека получили травмы.
По данным СУСК, две женщины и один мужчина госпитализированы с обширными ожогами, им оказывается необходимая медпомощь.
"Сейчас на месте происшествия работают руководство и сотрудники следственного отдела по Первоуральску СК России по Свердловской области, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и представители администрации предприятия, истребована документация технического характера, а также касающаяся соблюдения правил техники безопасности на производстве", – говорится в сообщении.
Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим, будет проведена экспертиза, добавили в ведомстве.
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