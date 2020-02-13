Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T10:14+0300
https://ria.ru/20200213/1564637311.html
СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области

10:14 13.02.2020
897
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после замыкания проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске, в результате чего пострадали три человека, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин сообщил РИА Новости, что утром в четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание, три человека получили травмы.
По данным СУСК, две женщины и один мужчина госпитализированы с обширными ожогами, им оказывается необходимая медпомощь.
"Сейчас на месте происшествия работают руководство и сотрудники следственного отдела по Первоуральску СК России по Свердловской области, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и представители администрации предприятия, истребована документация технического характера, а также касающаяся соблюдения правил техники безопасности на производстве", – говорится в сообщении.
Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим, будет проведена экспертиза, добавили в ведомстве.
Автомобиль УАЗ Патриот
11 февраля, 12:40
УАЗ заявил о возобновлении поставок китайских компонентов на завод
001411
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)ПервоуральскЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Работа Московских центральных диаметров
В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Военнослужащие в Донбассе
Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На Урале три человека пострадали при замыкании проводки на заводе
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Акция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в Москве. 13 февраля 2020
В Москве началась акция в поддержку задержанных в Ливии россиян
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Американские военнослужащие в Сирии
Эксперт прокомментировал конфликт американских военных и сирийцев
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове трех человек обвинили в вымогательстве 50 миллионов рублей
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
Лента новостейМолния