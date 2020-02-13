СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области

"Сейчас на месте происшествия работают руководство и сотрудники следственного отдела по Первоуральску СК России по Свердловской области, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и представители администрации предприятия, истребована документация технического характера, а также касающаяся соблюдения правил техники безопасности на производстве", – говорится в сообщении.