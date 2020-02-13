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Туризм
2020-02-13T11:11+0300
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МЧС предупреждает о сильных снегопадах в горах Сочи
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РИА Новости

МЧС предупреждает о сильных снегопадах в горах Сочи

11:11 13.02.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Мощный снегопад ожидается в горной и предгорной зоне Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Со среды власти Сочи предупреждали жителей и гостей курорта об ухудшении погоды: дождях с грозами и мокрым снегом в прибрежной части и снеге и гололедице на дорогах — в горах. Однако утром в четверг спасатели объявили об угрозе осадков в горном кластере.
"В ближайшие 1-3 часа и до конца дня в предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег", — говорится в сообщении.
По поручению главы Сочи, все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
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