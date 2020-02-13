МЧС предупреждает о сильных снегопадах в горах Сочи

Со среды власти Сочи предупреждали жителей и гостей курорта об ухудшении погоды: дождях с грозами и мокрым снегом в прибрежной части и снеге и гололедице на дорогах — в горах. Однако утром в четверг спасатели объявили об угрозе осадков в горном кластере.