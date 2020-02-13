МЧС предупреждает о сильных снегопадах в горах Сочи

СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Мощный снегопад ожидается в горной и предгорной зоне Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Со среды власти Сочи предупреждали жителей и гостей курорта об ухудшении погоды: дождях с грозами и мокрым снегом в прибрежной части и снеге и гололедице на дорогах — в горах. Однако утром в четверг спасатели объявили об угрозе осадков в горном кластере.
"В ближайшие 1-3 часа и до конца дня в предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег", — говорится в сообщении.
По поручению главы Сочи, все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.