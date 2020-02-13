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В Мурманской области проведут проверку после пожара на руднике
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РИА Новости

В Мурманской области проведут проверку после пожара на руднике

10:02 13.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча породы на руднике
Добыча породы на руднике
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Добыча породы на руднике. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура Кировска проводит проверку по факту возгорания на руднике кировского филиала АО "Апатит", сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.
"Прокуратурой начата проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, а также соблюдения противопожарного режима на объекте", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы
Вчера, 20:59
В Мурманской области потушили пожар на шахте
Предварительно установлено, что 12 февраля в 17.20 произошло возгорание на руднике на горизонте +250. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли два отделения военизированного горноспасательного отряда и одно отделение АО "Агрохимбезопасность". Работников, находившихся на горизонте, где произошло возгорание, вывели из опасной зоны, двое обслужены амбулаторно.
Вечером в среду источник РИА Новости в экстренных службах региона сказал агентству, что из шахты кировского рудника АО "Апатит" эвакуировали 383 человек из-за пожара, искали одного горнорабочего, позже он был найден живым.
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КировскМурманская областьПроисшествия
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