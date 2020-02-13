В Мурманской области проведут проверку после пожара на руднике

МУРМАНСК, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Кировска проводит проверку по факту возгорания на руднике кировского филиала АО "Апатит", сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

"Прокуратурой начата проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, а также соблюдения противопожарного режима на объекте", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 12 февраля в 17.20 произошло возгорание на руднике на горизонте +250. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли два отделения военизированного горноспасательного отряда и одно отделение АО "Агрохимбезопасность". Работников, находившихся на горизонте, где произошло возгорание, вывели из опасной зоны, двое обслужены амбулаторно.