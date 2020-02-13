Архангельский суд вынес приговор за убийство тринадцатилетней давности

МУРМАНСК, 13 фев – РИА Новости. Суд в Суд в Архангельской области вынес приговор по убийству, совершенному в 2006 году, в котором обвинялся уроженец Азербайджана, долгое время скрывавшийся от следствия и сменивший имя и фамилию, сообщается на сайте регионального СУСК.

Тело убитого 25-летнего жителя города Котласа обнаружили 14 сентября 2006 года в лесном массиве у остановки общественного транспорта на автотрассе Котлас - Коряжма Архангельской области.

Следователи установили, что в этом же году женщина обратилась к обвиняемому с просьбой - за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей устранить ее сожителя, который ее избивает и угрожает расправой.

"14 сентября 2006 года обвиняемый, реализуя преступный умысел, вместе с потерпевшим и их общим знакомым на автомобиле выехал из города Котласа в Коряжму с целью приобретения фруктов для уличной торговли. По пути следования они свернули в лес якобы для сбора грибов. В лесном массиве обвиняемый убил мужчину", - рассказали следователи.

Тело собирались закопать там же в лесу, однако им помешал грибник, который спугнул злоумышленников. В конце 2006 года перед судом предстала 23-летняя сожительница убитого, которая совершила подстрекательство к убийству по найму, и ее ровесник, который помогал прятать тело. Обоих суд отправил в колонию, а непосредственный исполнитель убийства скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.

Благодаря совместной работе нескольких ведомств, в том числе группы Интерпола, следователям удалось установить местонахождение 37-летнего уроженца Азербайджана , которого подозревали в убийстве, и экстрадировать его.

"Поиск осложнялся тем, что подследственный покинул пределы нашей страны, сменил фамилию и другие персональные данные", - пояснили в ведомстве.