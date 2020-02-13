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Архангельский суд вынес приговор за убийство тринадцатилетней давности
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РИА Новости

Архангельский суд вынес приговор за убийство тринадцатилетней давности

10:00 13.02.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МУРМАНСК, 13 фев – РИА Новости. Суд в Архангельской области вынес приговор по убийству, совершенному в 2006 году, в котором обвинялся уроженец Азербайджана, долгое время скрывавшийся от следствия и сменивший имя и фамилию, сообщается на сайте регионального СУСК.
Тело убитого 25-летнего жителя города Котласа обнаружили 14 сентября 2006 года в лесном массиве у остановки общественного транспорта на автотрассе Котлас - Коряжма Архангельской области.
Следователи установили, что в этом же году женщина обратилась к обвиняемому с просьбой - за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей устранить ее сожителя, который ее избивает и угрожает расправой.
"14 сентября 2006 года обвиняемый, реализуя преступный умысел, вместе с потерпевшим и их общим знакомым на автомобиле выехал из города Котласа в Коряжму с целью приобретения фруктов для уличной торговли. По пути следования они свернули в лес якобы для сбора грибов. В лесном массиве обвиняемый убил мужчину", - рассказали следователи.
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Тело собирались закопать там же в лесу, однако им помешал грибник, который спугнул злоумышленников. В конце 2006 года перед судом предстала 23-летняя сожительница убитого, которая совершила подстрекательство к убийству по найму, и ее ровесник, который помогал прятать тело. Обоих суд отправил в колонию, а непосредственный исполнитель убийства скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.
Благодаря совместной работе нескольких ведомств, в том числе группы Интерпола, следователям удалось установить местонахождение 37-летнего уроженца Азербайджана, которого подозревали в убийстве, и экстрадировать его.
"Поиск осложнялся тем, что подследственный покинул пределы нашей страны, сменил фамилию и другие персональные данные", - пояснили в ведомстве.
Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
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Архангельская областьАзербайджанПроисшествия
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