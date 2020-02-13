"Укрпочта" приостановила отправление посылок в Китай

КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Национальный оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" приостановил прием посылок для отправки в Китай и сообщил о возможном увеличении сроков их доставки из КНР из-за значительного сокращения рейсов между странами.
Ранее ряд украинский авиакомпаний, в том числе "Международные авиалинии Украины", приостановили сообщение с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса до нормализации ситуации.
"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - цитирует сообщение "Укрпочты" агентство "Укринформ".
В компании подчеркнули, что запрета от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на почтовое сообщение с Китаем также нет. Речь идет о логистических проблемах.
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"Касательно доставки импортных почтовых отправлений с территории Китая, которые поступают на Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны на Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты на Украину могут быть увеличены", - сообщили в "Укрпочте".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.