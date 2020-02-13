"Укрпочта" приостановила отправление посылок в Китай

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - цитирует сообщение "Укрпочты" агентство " Укринформ ".

В компании подчеркнули, что запрета от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на почтовое сообщение с Китаем также нет. Речь идет о логистических проблемах.

"Касательно доставки импортных почтовых отправлений с территории Китая, которые поступают на Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны на Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты на Украину могут быть увеличены", - сообщили в "Укрпочте".