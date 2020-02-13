Псковский губернатор поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Комплексная медицинская помощь будет оказана по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Пустошкинском районе, где при лобовом столкновении микроавтобуса с большегрузом погибли 8 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли 8 человек, все - граждане Украины, еще двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
"Ситуацию с ДТП глава региона держит на личном контроле. По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, губернатор находится "в тесном взаимодействии" с руководством УМВД по Псковской области, которое занимается расследованием происшествия.
Ранее глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова сообщила РИА Новости, что микроавтобус в момент аварии двигался по встречной полосе - возможно, водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны.
Василькова уточняла, что пострадавших в ДТП первоначально доставили в больницу в Невеле, откуда одного из них транспортировали в больницу в Великих Луках. По ее информации, у обоих - черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей.
По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", в аварии выжил водитель большегрузного автомобиля, а также один из пассажиров микроавтобуса. Сейчас на трассе в районе ДТП организовано реверсивное движение.
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