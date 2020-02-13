Россия примет участие в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Ранее МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание комитета министров.