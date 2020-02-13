Россия примет участие в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

ЯЛТА 13 фев - РИА Новости. Россия примет участие в заседании комитета министров Совета Европы в Тбилиси, уровень представительства России пока не определен, заявил журналистам в четверг сенатор, экс-замглавы МИД Григорий Карасин.
В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Ранее МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание комитета министров.
"Участвовать Россия там будет, кто поедет туда - это скорее вопрос богословский", - сказал Карасин.
Ситуацию с возможными осложнениями из-за проведения совещания СЕ в Тбилиси он назвал "искусственной проблемой".
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